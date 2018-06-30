Заместитель командующего Десантно-штурмовых войск Украины Павел Щербань был ранен ножом в Житомире в результате несчастного случая. Об этом сообщило командование ДШВ ВСУ на странице в Facebook.

"В ходе проведенной проверки по факту получения телесных повреждений заместителем командующего ДШВ ВС Украины полковником Щербанем П.Г. выяснено, что телесные повреждения получены вследствие досадного несчастного случая", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua

Как сообщала "Страна", инцидент произошел поздно вечером 27 июня, в 23:50 на перекрестке улиц Киевской и Восточной. Полковника Щербаня ранили ножом в живот при выходе из продуктового магазина.

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