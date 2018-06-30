Под Черновцами произошло крупное ДТП с бетоновозом со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

Сообщается, что грузовик вылетел в кювет и перевернулся, водитель авто погиб на месте.

"Авария со смертельным исходом произошла около 13 часов 29 июня в селе Магала Новоселицкого района. Двигаясь по объездной дороге вблизи Черновцов, 48-летний водитель автомобиля МАН не справился с управлением и допустил съезд грузовика в кювет с последующим опрокидыванием", - сказано в сообщении.

На данный момент все обстоятельства ДТП выясняются, решается вопрос об открытии уголовного дела.

Фото: cv.npu.gov.ua

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