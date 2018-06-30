В субботу, 30 июня, в Киеве на Голосеевском проспекте автомобиль в ДТП разорвало на части. Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua

Audi 100 двигалась со стороны Демеевской площади по Голосеевскому в сторону Одесской площади. По неизвестной причине машина выехала на полосу встречного движения и врезалась в столб, потом снесла ограждение и дерево.

После этого легковушку отбросило на противоположную сторону дороги, а затем снова на встречку. Части автомобиля и забора разбросаны по проезжей части и зеленой зоне.

В ДТП пострадал водитель, его в тяжелом состоянии доставили в больницу. У него открытая черепно-мозговая травма и поврежден позвоночник.

На месте работает полиция, причины аварии выясняются.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

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