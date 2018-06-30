В Киев прилетела часть застрявших в Тунисе украинских туристов
В Киев вернулась часть украинских туристов, которые застряли в аэропорту Туниса.
Об этом в Twitter сообщил начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.
"Утром в Киев из Туниса вернулась часть украинских туристов. Принимаются меры по возвращению остальных украинцев. Нужен системный регулятивный механизм предотвращения подобных ситуаций", - отметил чиновник.
Фото: twitter.com/vasylkyrylych
Напомним, вторые сутки около трехсот украинских туристов не могли вылететь домой из тунисского аэропорта Монастир.
Пассажиры должны были вылететь в Украину самолетами компании Bravo Airways. Однако, по их словам, авиакомпания и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возврату их домой.
Позже к туристами для решения проблемы прибыл украинский консул. В Консульстве Украины в Тунисе сообщили, что рейс задерживается из-за отсутствия горючего для заправки самолета.
В авиакомпании Bravo Airways заявили, что рейсы, которые должны были выполняться 27 июня из Киева, Львова и Харькова в Монастир, были отменены из-за отсутствия оплаты рейсов со стороны туроператора Oasis Travel.