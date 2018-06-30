В Киев вернулась часть украинских туристов, которые застряли в аэропорту Туниса.

Об этом в Twitter сообщил начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Утром в Киев из Туниса вернулась часть украинских туристов. Принимаются меры по возвращению остальных украинцев. Нужен системный регулятивный механизм предотвращения подобных ситуаций", - отметил чиновник.

Фото: twitter.com/vasylkyrylych

Напомним, вторые сутки около трехсот украинских туристов не могли вылететь домой из тунисского аэропорта Монастир.

Пассажиры должны были вылететь в Украину самолетами компании Bravo Airways. Однако, по их словам, авиакомпания и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возврату их домой.

Позже к туристами для решения проблемы прибыл украинский консул. В Консульстве Украины в Тунисе сообщили, что рейс задерживается из-за отсутствия горючего для заправки самолета.

В авиакомпании Bravo Airways заявили, что рейсы, которые должны были выполняться 27 июня из Киева, Львова и Харькова в Монастир, были отменены из-за отсутствия оплаты рейсов со стороны туроператора Oasis Travel.