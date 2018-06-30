В Кишиневе в ночь на субботу был застрелен сын известного в Молдове политолога Анатолия Цэрану, 30-летний Теодор Цэрану. Об этом передает Укринформ.

В правоохранительных органах рассказали, что Цэрану был застрелен неизвестным мужчиной в собственной квартире. По предварительным данным, между мужчинами возник конфликт, который завершился стрельбой. На теле убитого нашли три огнестрельных ранения.

В квартире, где произошло убийство, был обнаружен пистолет марки CZ-858, а также задержан 32-летний мужчина.

Если вина задержанного будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Ранее сообщалось, что 26 июня, в городе Вишневое Киевской области помощник народного депутата от БПП Юлия Мамчура ранил ребенка резиновой пулей из травматического оружия.

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