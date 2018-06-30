В Киеве полиция задержала парня, который насильно отобрал велосипед у подростка. Об этом сообщает "Киев оперативный".

Преступление произошло на Русановской набережной.

По словам начальника Днепровского управления полиции Александра Кузьмина, полицейские опросили свидетелей и осмотрели велосипед, вернули владельцу.

Для выяснения других обстоятельств злоумышленника доставили в управление полиции.

"Как стало известно, на улице к несовершеннолетним подошел неизвестный и просил у него велосипед покататься. Но когда услышал отказ, схватил транспорт и поехал на нем. Пострадавший не растерялся и стал звать на помощь, его услышал наряд полиции охраны, который проезжал мимо. Спустя несколько минут по приметам они разыскали злоумышленника", - сказано в сообщении.

22-летнему парню грозит строк до четырех лет лишения свободы по по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

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