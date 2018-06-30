В Киеве на Русановке угонщик велосипеда "накатал" тюремный срок. Фото
В Киеве полиция задержала парня, который насильно отобрал велосипед у подростка. Об этом сообщает "Киев оперативный".
Преступление произошло на Русановской набережной.
По словам начальника Днепровского управления полиции Александра Кузьмина, полицейские опросили свидетелей и осмотрели велосипед, вернули владельцу.
Для выяснения других обстоятельств злоумышленника доставили в управление полиции.
"Как стало известно, на улице к несовершеннолетним подошел неизвестный и просил у него велосипед покататься. Но когда услышал отказ, схватил транспорт и поехал на нем. Пострадавший не растерялся и стал звать на помощь, его услышал наряд полиции охраны, который проезжал мимо. Спустя несколько минут по приметам они разыскали злоумышленника", - сказано в сообщении.
22-летнему парню грозит строк до четырех лет лишения свободы по по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Ранее "Страна" сообщала, что в Сумах полиция поймала парней, которые справляли нужду на знак Героям Майдана.
Также полиция задержала похитителей сына ливийского дипломата в Киеве.