В Швеции заявили, что прекращают бойкот Чемпионат мира по футболу, который сейчас проходит в России.

Об этом пишет издание Aftonbladet.

Так, министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем заявила, что ее страна прекращает бойкот ЧМ-2018.

Чиновник объяснила, что бойкот распространялся только на церемонию открытия Мундиаля. По словам министра, правительство Швеции приняло такое решение в знак солидарности с Великобританией в связи с делом Скрипаля. Шведские министры, не появлявшиеся до этого на матчах ЧМ-2018, планируют посетить игру сборной Швеции в первом раунде плей-офф с командой Швейцарии.

"В данной же ситуации считаем важным поддержать нашу команду. Приняли это решение после консультаций, в частности с представителями Дании", - заявила министр.

Отметим, что матч Швеция — Швейцария пройдет в Санкт-Петербурге 3 июля.

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