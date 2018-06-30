В Киеве на стадионе "Олимпийский" проведут акцию в поддержку Олега Сенцова, который находится в российской тюрьме.

Об этом в Facebook сообщили организаторы акции.

"Приходи и поддержи Сенцова - зажги огромную надпись "Олег, Украина с тобой!" на поле Олимпийского стадиона! Приобщают друзей и знакомых. Чем больше нас будет, тем больше это придаст сил Олегу Сенцов в смертельном противостоянии с кремлевским мордером", - сказано в сообщении.

Акций намечена на 21:00 на понедельник, 2 июля.

Напомним, заключенный в России Олег Сенцов голодает 48 день для освобождения всех украинских политзаключенных.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что Москалькова объяснила, что Денисову не пустили к Сенцову из-за гражданства.

Также Москалькова заявила, что опасается "судьбы Савченко" для Олега Сенцова.