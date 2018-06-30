В Ивано-Франковской области из-за обильных дождей затоплены жилые дома, разрушены дороги и мосты. Об этом сообщает областное управление ГосЧС.

Дождевыми водами подтоплено 89 жилых, административных и производственных зданий, 1250 приусадебных участка, размыто на реках 9 участков берега, 5 берегоукреплений, одна дамба, повреждено 5 автомобильных и два пешеходных моста, разрушено 5 автомобильных дорог, повреждено 25 участков автодорог.

При этом все подтопленные дома уже подключены к электросети.

За минувшие сутки спасатели 13 раз откачивали воду. Откачано более 700 куб. м воды, для чего было привлечено 13 единиц техники и 58 человек личного состава.

Размер от ущерба на данный момент устанавливается.

Фото: facebook.com/MNSIFR

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