В Украине журналист из Казахстана через суд пытается получить статус политического беженца. Об этом сообщает "Громадське радіо".

Жанара Ахметова судится с Государственной миграционной службой, поскольку не может получить статус беженца.

"Сейчас я в статусе соискателя статуса беженца. Мы с Миграционной службой находимся в судах. Миграционная служба не признает моей политической деятельности и считает, что по политическим мотивам мне нельзя предоставить статус", - сообщила журналист.

Ахметова добавила, что проиграла суд первой инстанции.



"Миграционная служба, во-первых, не видит для меня угроз в Казахстане, во-вторых, не видит политических мотивов", - отметила она.

Жанара Ахметова прибыла в Украину в марте 2017 года и обратилась к Государственной миграционной службе о предоставлении статуса беженки. 21 октября ее задержали в Киеве и применили меру пресечения в виде экстрадиционного ареста. 22 ноября Ахметову освободили.

Ранее "Страна" сообщала, что в России готовятся давать гражданство беженцам из Донбасса по упрощенной процедуре.

Также число беженцев в мире увеличилось почти до 70 миллионов.