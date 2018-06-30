В Сумской области рано утром мужчина пытался нелегально перегнать из Украины в Россию лошадей, но его задержали пограничники. Об этом сообщает Госпогранслужба.

В районе населенного пункта Комаровка военнослужащие задержали гражданина Украины, который пытался провести 7 лошадей. Мужчина не смог предъявить никаких документов, удостоверяющих личность.

Однако впоследствии личность правонарушителя была установлена. Им оказался 50-летний житель одного из населенных пунктов Глуховского района.

За нарушение пограничного режима и попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на мужчину составлены административные материалы по статьям 202 и 204-1 КУоАП.

Кони будут переданы работникам фискальной службы.

Фото: dpsu.gov.ua

Как сообщала "Страна", на границе с Венгрией контрабандист с сигаретами и надувной лодкой угрожал пограничникам.

Также мы писали, что на Буковине обостряется конфликт между пограничниками и местными жителями из-за контрабанды сигарет.