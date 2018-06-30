Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили рассказал о своих президентских планах. Об этом передает RTVi.

Политик сообщил, что больше не имеет президентских амбиций.

"Нет, я не буду баллотироваться ни в президенты Грузии, ни в президенты Украины. Но я думаю, что и Грузия, и Украина стряхнут с себя олигархов. Я думаю, что есть основания олигархам и в Украине, и в Грузии меня бояться. Я действительно не продаюсь, не покупаюсь, не капитулирую перед ними, их не боюсь и буду на них дальше наезжать, потому что я очень люблю эти страны", – отметил Саакашвили.

При этом он добавил, что у обоих стран есть "великое будущее".

"И в том числе через прямую народную демократию, через использование новых технологий. Там не надо искать новых лидеров, новых мессий. Просто нужно использовать все, что есть современное, сделать рывок в будущее", – подчеркнул Саакашвили.

Ранее "Страна" сообщала, что суд признал законным приказ МВД о лишении Саакашвили гражданства Украины.

Также суд удовлетворил ходатайство Саакашвили и назначил почерковедческую экспертизу в деле о лишении его гражданства.