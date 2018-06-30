Из-за бушующей непогоды в Украине без электричества остались 384 населенных пункта в 10 областях. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Больше всего от дождей с грозами пострадали в Днепропетровской и Киевской области, там без света остаются 157 и 104 населенных пункта.

Кроме обесточены в Винницкой области 33 населенных пунктов, Полтавской – 26, Кировоградской – 15, Запорожской – 14, Херсонской – 12, Черкасской – 10, Кировоградской – 8, Луганской – 5.

Спасатели сообщили, что на Днепропетровщине повреждены крыши четырех жилых домов и здания детского лагеря, повалены около 150 деревьев, повреждено шесть легковых автомобилей.

В четырех районах Львовской области подтоплены 60 приусадебных участков, 25 жилых домов и 6 подвалов жилых домов. Повреждены две дороги местного значения.

В восьми районах Ивано-Франковской области были подтоплены 202 частных жилых дома, 40 приусадебных участков, повреждено 14 км дорог местного значения.

Ранее "Страна" сообщала, что опубликованы впечатляющие фото ночной грозы в Киеве.

Также синоптик уточнила прогноз на дождь и грозы, которые ждут в субботу и воскресенье.