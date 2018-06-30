Стало известно о чем будут говорить на встрече президенты Дональд Трамп и Владимир Путин. Об этом передает Reuters.

Агентство пишет, что глава Белого дома на встрече в Хельсинки 16 июля поднимет вопрос вмешательства России в американские выборы.

Также Трамп добавил, что он с Путиным обсудит конфликты в Сирии и Украине и другие международные проблемы.

"Я обсужу с ним все. Мы будем говорить об Украине, о Сирии, о выборах ... мы не хотим, чтобы кто-нибудь вмешивался в выборы", - подчеркнул американский президент.

Отвечая на вопрос, смогут ли США признать Крым частью России, Трамп сказал: "Посмотрим".

Он дал похожий ответ, когда его спросили, отменит ли он санкции против РФ.

"Мы посмотрим, что Россия будет делать", - добавил Трамп.

Ранее "Страна" сообщала, что в Кремле рассказали, как идет подготовка к саммиту Путина с Трампом.

Также в Белом доме рассказали, чего Трамп ждет от встречи с Путиным.