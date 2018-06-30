Украинский флот не сможет противостоять российскому ВМФ в Азовском море. Об этом в эфире телеканала ZIK рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Чиновник отметил, что Украины может противопоставить российскому флоту только "дулю".

"У нашей армии на море есть только дуля, и вы прекрасно это знаете. Мы не можем противостоять российскому военному флоту", — сообщил Тука он в ответ на комментарий председателя общественной организации "Правое дело" Дмитрия Снегирева, который призвал отреагировать на действия российских военных в Керченском проливе.​

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко обсудит с лидерами ЕС напряженность в Черном и Азовском морях.

Также закрытие акватории Азовского моря не повлияет на отдых на побережье.