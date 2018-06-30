В сети опубликовали впечатляющие фото ночной грозы в Киеве. Снимки выложили в Instagram пользователи сети.

Отметим, что в ночь на 30 июня в столице бушевала непогода, которая разбудила всех жителей столицы. Сильный ветер и гром, молния, ливень - все это удивило горожан и заставило даже запечатлеть ужасающе красивое природное явление.



"Как раз тот случай, когда "страшно красиво". Люблю грозу с ее запахом, звуком, вибрацией и адреналином под кожей! Как тут спать, когда за окном такая красота? Ну и что что 3 часа ночи, на дороге такой трафик, как буд то 3 часа дня!", - пишет пользователь vitalin_ka.

Фото:instagram.com/vitalin_ka

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик уточнила прогноз на дождь и грозы, которые ждут в субботу и воскресенье.

Также синоптик показала карту циклона, который принесет в Украину дожди и грозы.