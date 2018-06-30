В Киеве на берегу Днепра обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает "Информатор".

Тело нашли в районе Выдубичей. Страшную находку сделала компания людей, которая приехала на берез реки для отдыха.

Как рассказал один из мужчин, он увлекается подводной охотой и решил понырять в Днепр. Спустя некоторое время, подводник сообщил,что примерно в семи метрах от берега он нашел труп мужчины.

На место прибыл катер ГосЧС с водолазами. Очевидцы показали, где именно находится тело. Спасатели оперативно достали утонувшего мужчину из воды. На вид ему было 50-55 лет. Из одежды на погибшем были только плавки и кроссовки. Медикам оставалось лишь констатировать смерть.

На месте трагедии нашли одежду утопленника. Причину смерти установит следствие.

Фото: kiev.informator.ua

Ранее "Страна" сообщала, что с начала 2018 года на водоемах страны погибли около 500 человек, при этом с начала июня погибло более 170 человек.

А в Киеве прохожие на Почтовой площади спасли человека, который тонул в Днепре.