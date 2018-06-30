За прошедшие сутки на Донбассе ранения получили двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник 34 раза обстреливали украинские позиции, 8 из которых - из тяжелого вооружения.

Сепаратисты вели обстрелы в районах Новотошковского, Крымского, Светлодарской дуги, Марьинки, Песков, Авдеевки, Верхнеторецкого, Новомихайловки, Невельского, Бердянского, Гнутово, Водяного, Лебединского, Павлополя и Широкино.

"В течение дня на Горловском направлении было больше всего обстрелов. Бои шли вокруг населенного пункта Луганское. Противник использовал гранатометы, стрелковое оружие и запрещенные минскими договоренностями 82-мм минометы. Также на этом направлении враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши позиции возле населенного пункта Новгородское", - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Ранее "Страна" сообщала, что в зоне ООС под Горловкой погибли двое украинских военных.

Также в зоне ООС погибли трое украинских военнослужащих.