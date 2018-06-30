Водители Киева жалуются, что дети бросают камни с Дарницкого моста. Видео
В Киеве дети бросают камни в машины, проезжающие под Дарницким мостом. Об этом говорится в видео, которое размещено на facebook Киев Оперативный.
Водитель, который записал это видео, написал, что "добрые детишки" бросают какие-то камни с Дарницкого моста по проезжающим автомобилям. У меня всё обошлось тремя вмятинами с царапинами".
Видео: facebook.com/KyivOperativ/
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