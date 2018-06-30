В Киеве дети бросают камни в машины, проезжающие под Дарницким мостом. Об этом говорится в видео, которое размещено на facebook Киев Оперативный.

Водитель, который записал это видео, написал, что "добрые детишки" бросают какие-то камни с Дарницкого моста по проезжающим автомобилям. У меня всё обошлось тремя вмятинами с царапинами".

Видео: facebook.com/KyivOperativ/

Как сообщала "Страна", сегодня а Киеве пьяный водитель протаранил припаркованную машину и въехал в здание банка

Ранее мы сообщали, что в Киеве горе-водитель зацепил две машины и застрял на спуске с тротуара.

Также в Киеве Volkswagen с тремя пьяными пассажирами устроил дрифт на проспекте Победы и протаранил три маршрутки.