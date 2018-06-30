Около 20:30 пятницы, 29 июня, водитель автомобиля Geely что-то перепутал в педалях, поворачивая из переулка Попова на улицу Мукачевскую и въехал в припаркованный Chevrolet, а потом еще и в здание банка.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

"Когда увидел Драгер ему резко стало плохо и попросил помощь врачей. Его госпитализировали, но уже в медицинском учреждении анализ показал 1,70 промилле. Поскольку водителя были госпитализированы, аварию квалифицировали как "ДТП с пострадавшими", а это уже уголовное дело, которым занимается следственно-оперативная группа.

Видео: youtube.com/

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