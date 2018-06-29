Определились все пары национальных сборных команд, которые продолжат борьбу за Кубок мира на мировом футбольном первенстве, что проходит в эти дни в России.

Сразу 10 европейских команд из 14 прошли в 1/8 финала, у Южной Америки сразу 4 из 5 сборных продолжат борьбу, всего одна азиатская команда сыграет в плей-офф из четырех, а вот все пять африканских сборных вылетели уже после группового этапа турнира.

Наиболее драматичным оказался вылет Сенегала, который уступил команде Японии только по числу желтых карточек, полученных в трех матчах группового турнира чемпионата мира.

Ранее "Страна" привела все результаты матчей и положение команд в группах чемпионата мира по футболу в России.