В сети появился клип на трек SAD! рэпера XXXTentacion. Видео было снято за несколько месяцев до смерти музыканта и опубликовано на его YouTube-канале. По сюжету, рэпер приходит на собственные похороны, дерется сам с собой и разговаривает в пустом пространстве с высокой фигурой в темном.

Сама песня начинается только на третьей минуте клипа. До этого в видео нет почти никаких звуков. Также в субтитрах к видео всплывает текст: "Миру нужны перемены, люди должны научиться любить и находить компромиссы, вместо того чтобы разрушать".

Сценарий клипа написал сам Джасей Дуэйн Онфрой (настоящее имя музыканта).

Вскоре после появления клипа его уже посмотрели около полумиллиона человек.

Видео: youtube.сom

20-летний музыкант был застрелен 18 июня в Майами во время вооруженного нападения. Рэпер считается одним из главных героев нового поколения американского рэпа. На данный момент подозреваемый в убийстве задержан правоохранительными органами.

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