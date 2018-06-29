Пользуясь перерывом в напряженном календаре Кубка мира, FIFA провела в Москве на стадионе "Лужники" брифинг, посвященный вопросам судейства, где обсуждалась не только работа арбитров в 48 матчах группового этапа, но и первые итоги использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Глава Судейского комитета FIFA Пьерлуиджи Коллина, директор Судейского департамента FIFA Массимо Бузакка и руководитель проекта системы видеопомощи арбитрам (VAR) Роберто Розетти проанализировали различные ситуации, возникавшие на поле, и ответили на вопросы журналистов.

В ходе брифинга представлены некоторые статистические данные по групповому этапу:

Желтые карточки: 162 (в среднем 3,4 за матч)

Красные карточки 1 прямая, 2 за вторую желтую карточку

Пенальти: 24 (7 при помощи VAR)

Фактическое время игры: в среднем 56 минут 45 секунд за матч

Добавленное время: в среднем 6 минут 15 секунд за матч

Контроль VAR: проверено 335 инцидентов (в среднем 6,9 за матч)

Просмотры VAR: 17

Решения, измененные после просмотра VAR: 14

Решения, подтвержденные после просмотра VAR: 3

Изменение точности вынесения решений: 95% верных решений без VAR, 99,3% верных решений с VAR

"Я хочу в целом поблагодарить тренеров и игроков за их поведение… Это нас очень порадовало. В среднем за матч было показано 3,4 желтых карточки - это вполне соответствует тому, что происходило на других крупных турнирах. Количество красных карточек явно снизилось... это означает, что игроки с уважением относились к соперникам. Мы просили судей соблюдать осторожность, чтобы защитить имидж футбола и безопасность игроков, и все арбитры правильно поняли эти указания", заявил глава Судейского Комитета FIFA Пьерлуиджи Коллина.

"Не бывает так, чтобы на турнире все шло на 100% идеально. Некоторые вещи нужно будет корректировать на основе опыта первых матчей. 95% решений, принятых судьями без VAR, были правильными, а благодаря использованию VAR доля таких решений выросла до 99,3%. Мы всегда говорили, что VAR не обеспечивает идеальную точность. Но вы сами понимаете, что 99,3% - это очень близко к идеалу", заключил Коллина.

"Пока что мы еще не решили, кто продолжит работу, а кто - нет. Еще не время об этом думать. Сейчас мы празднуем окончание первого этапа - позади 48 игр. Позже мы решим, кто будет судить оставшиеся матчи турнира. Нужно будет честно оценить работу судей… Примерно как тренер оценивает игроков. В целом мы очень довольны происходящим. Сейчас я считаю, что внедрение VAR нам очень помогло", сообщил директор Судейского департамента FIFA Массимо Бузакка.

"Решение всегда остается за главным судьей. VAR не решает. VAR может просто порекомендовать пересмотреть эпизод. Но окончательное решение все равно принимает судья. Существует разница между толкованием, субъективным решением и решением, основанным на фактах. Право толкования любого эпизода всегда принадлежит судье", сказал руководитель проекта FIFA VAR Роберто Розетти.

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