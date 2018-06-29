Американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная предпринимателем Илоном Маском, осуществила успешный запуск корабля Dragon, который должен доставить груз на Международную космическую станцию (МКС) в рамках миссии CRC-15. Прямая трансляция запуска велась на сайте SpaceX.

Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем была запущена в 12 часов 42 минуты по московскому времени со стартового комплекса SLC-40 на мысе Канаверал. Примерно через 10 минут после старта корабль Dragon отделился от второй ступени ракеты и взял курс на МКС, а еще через пару минут раскрылись солнечные панели корабля. Стыковка Dragon со станцией должна произойти 2 июля.

Видео: youtube.com

Dragon доставит на МКС интерактивный мобильный помощник для исследователей космоса под названием CIMON (Crew Interactive MObile сompanioN). Этот робот был разработан европейским концерном Airbus совместно с корпорацией IBM.

Как сообщили в NASA, одна из целей доставки CIMON на орбиту заключается в том, чтобы установить, "может ли быть полезен искусственный интеллект для снятия стресса" у членов экипажа МКС.

На борту Dragon также находятся материалы для проведения исследований, связанных с усовершенствованием методов полива растений в космосе и разработкой более эффективных средств от рака.

Как отметили в SpaceX, в этой миссии была использована первая ступень ракеты, которая уже бывала в космосе - с ее помощью компания вывела на орбиту космический телескоп TESS в апреле этого года.

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