Ситуация, которая сложилась в группе Н Кубка мира, что проходит в России, потребовала отдельного объяснения для болельщиков, которые не поняли причин выхода в 1/8 финала сборной Японии.

Дело в то, что сборная Колумбии без всяких вопросов выиграла группу с 6 набранными очками, но команды Японии и Сенегала набрали не только по 4 очка, но и имеют одинаковую голевую разницу, равное число забитых мячей и сыграли друг с другом в ничью, но в следующий этап турнира вышла почему-то азиатская команда, которая опередила африканскую сборную за счет... меньшего количества полученных на групповом этапе желтых карточек.

Это третий в истории выход сборной Страны Восходящего Солнца из группы и первый в истории Мундиалей вообще, когда пришлось считать желтые и красные карточки.

За каждую желтую карточку – минус 1 очко, за красную – минус 3, за прямую красную – минус 4, желтая и прямая красная – минус 5. Каждый игрок может получить только один штраф.

Сенегал за три тура группового этапа получил 6 "горчичников", а Япония – всего 4.

Правило с очками за желтые и красные карточки ФИФА приняла только в 2016 году. До этого при равенстве по разнице, забитым мячам и личным матчам бросался жребий.

Вот что по этому поводу говорится в регламенте Турнира.

Места команд в группе определяются по следующим критериям:

Первый этап: критерии, изложенные в Регламенте турнира, ст. 32 (5), пункты a – c.

a) количество очков, набранных во всех групповых матчах;

b) разница забитых и пропущенных мячей во всех групповых матчах;

c) количество голов, забитых во всех групповых матчах.

Второй этап: если две или более команды имеют равные показатели по трем указанным выше критериям (см. таблицу 1), их места в группе определяются по следующим дополнительным критериям (ст. 32 (5), пункты d – h) в приведенном ниже порядке:

d) количество очков, набранных в матчах в группе между рассматриваемыми командами;

e) разница забитых и пропущенных мячей в матчах в группе между рассматриваемыми командами;

f) количество голов, забитых в матчах в группе между рассматриваемыми командами;

g) количество очков в рейтинге fair play (учитываются желтые и красные карточки, заработанные в групповых матчах);

h) жеребьевка, организованная FIFA.