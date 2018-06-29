Синоптик уточнила прогноз на дождь и грозы, которые ждут в субботу и воскресенье
Синоптик Наталья Диденко рассказал, про дождевую прогностическую хронику на 30 июня в Украине.
"Ночью дожди везде. Утром притихнут на юге. Днем без особых осадков на юго-востоке. Вечером сухо на Востоке и ослабнут на Западе. Думаю, что понятно: если где-то притихнут или ослабеют, кое-где продолжат идти.
Завтра похолодает на Западе, в воскресенье практически повсеместно", - написала она.
Фото: facebook.com/tala.didenko
Как сообщала "Страна", сегодня спасатели предупредили о начале паводка и подъеме уровня воды в водоемах.
Ранее мы писали, что спасатели предупреждают, что туристам опасно выходить на высокогорье Карпат в День Конституции.
Также синоптик показала на карте, где в Украине будут грозы, шквалы, град и даже смерчи.
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