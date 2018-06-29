В Черновцах бетоновоз съехал с моста, в результате чего водитель транспортного средства погиб на месте происшествия.

Как сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Черновицкой области, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в обеденное время на объездной дороге Черновцов, вблизи микрорайона Гравитон.

Водитель бетоновоза не справился с управлением и допустил выезд транспортного средства за пределы трассы, часть которой проходит через мост.

Фото: promin.cv.ua/

По предварительной информации, смерть водителя наступила из-за того, что его зажало в кабине. Правоохранители перекрыли движение транспорта на участке трассы, где произошло ДТП. На место аварии выехал автокран, который должен поднять бетоновоз.

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