В некоторых областях Украины вечером 29 июня и в течение 30 июня ожидается дождевой паводок и подъем уровня воды на 0,5-1,5 метра из-за сильных дождей, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"В течение 29-30 июня, в связи с ожидаемыми сильными и очень сильными дождями, на реках бассейнов Днестра, Сяна, Прута и Серета (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) возможно формирование дождевых паводков с подъемом уровней воды на 0,5-1,5 м, на отдельных участках и в местах сужения русел до 2,0-2,5 м, возможен выход воды на пойму; интенсивный местный склонный сток; образования локальных селевых потоков, которые могут иметь опасные последствия", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Вечером 29 июня и в течение 30 июня на реках бассейна Днестра ожидается продолжение развития высокого дождевого паводка с подъемом уровней воды на 0,5-1,5 метра в пределах Львовской области.

В пределах Ивано-Франковской области местами возможно затопление заводей, сельскохозяйственных угодий, в горных и предгорных районах возможно частичное затопление хозяйственных объектов, зданий в отдельных населенных пунктах.

29 июня - 1 июля на Днестре на участке Галич-Залещики - затопление заводей, частичное затопление угодий, возможно начальное затопление отдельных населенных пунктов и хозяйственных объектов которые находится возле реки.

Возможно формирование интенсивного местного склонного стока, образование локальных селевых потоков, которые могут иметь опасные последствия.

На реке Прут участке Коломыя - госграница ожидается подъем уровня воды на 1,3 - 1,8 над уровнем, без негативных последствий, в Черновцах ожидается прохождение максимального уровня паводка 193 - 246 см над нулем поста, максимальный расход 414-564 м3/с.

Ожидается продолжение подъема уровней воды на реках бассейна Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) Ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1,0 метра, при сильных дождях возможно формирование значительного местного стока, на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м (над уровнями на 8:00 29 июня), в пределах русел.

Как сообщала Страна, июль в Украине начнется с резкого похолодания, "у атмосферы депрессия".

Стало известно, что на выходные в Украине ожидается похолодание и дожди с грозами.

Мы писали, что в начале июня в ГосЧС предупредили о подтоплении и селевых потоках на западной Украине.