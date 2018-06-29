Необычный случай с участием полицейского и неизвестного хулигана произошел в столичном парке Славы 29 июня около 5 часов вечера в Печерском районе столицы, сообщают информированные источники "Страны" в МВД.

В дежурную часть полиции Киева поступило сообщение от врача "Скорой помощи", что инспектор патрульной полиции Владимир С. обратился за помощью медиков с ушибом мягких тканей головы, гематомой лба, острой реакцией на стресс.

Как пояснил врачам потерпевший, во время патрулирования парка Славы у него возник конфликт с неким гражданином, в ходе которого последний выхватил служебную рацию и нанес несколько ударов в лобную часть головы.

Полиция предпринимает меры к задержанию хулигана.

Ранее "Страна" сообщала, что на Печерске в Киеве у хозяйки отняли собаку бойцовской породы, а также о том, за кражу еды на Бесарабке задержали гражданина США.