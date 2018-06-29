Глава Минфина США Стивен Мнучин отрицает сообщения о том, что президент США Дональд Трамп желает выйти из Всемирной торговой организации (ВТО).

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Это не экстренная новость... это [утверждение] неправильно", - заявил Мнучин.

Ранее издание Axios со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что Трамп хотел выйти из ВТО, о чем не раз говорил своим советникам.

Глава Минфина США Стивен Мнучин охарактеризовал это сообщение как "fake news". Более того, он добавил, что сообщения о желании Трампа покинуть ВТО - это "преувеличение".

"Это преувеличение. Президент был ясен с нами и с другими, он обеспокоен по поводу ВТО, он считает, что есть аспекты, которые несправедливы, он считает, что Китай и другие использовали его в своих интересах, но мы сосредоточены на свободной торговле. Это то, на чем мы сосредоточены - разрушение барьеров", - сказал Мнучин. Белый дом не ответил на запрос Reuters на момент публикации.

Как сообщала "Страна", ранее Россия обжаловала в ВТО американские пошлины на сталь и алюминий.

Мы писали, что в Кремле рассказали, как идет подготовка к саммиту Путина с Трампом.

Также мы рассказывали, чего ждут в мире от встречи Путина с Трампом.