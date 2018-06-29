Пользователи социальной сети Instagram теперь могут добавить к своим Stories музыку. Об этом сообщает официальный блог социальной сети.

"Теперь вы можете добавить к истории саундтрек, который подходит к любому моменту и поможет вам выразить то, что вы чувствуете", - говорится в сообщении.

В Instagram рассказали, что нововведением можно воспользоваться при добавлении в Stories стикеров - теперь там появится иконка с музыкой.

Фото: instagram-press.com/

Кликнув по ней, пользователи смогут выбрать песню в библиотеке из тысячи композиций. Можно настроить поиск по жанру, настроению и популярности. После выбора, трек можно будет прослушать до того, как будет сделана публикация. Когда подписчики увидят Stories с музыкой, на специальном стикере можно будет узнать название песни и имя исполнителя. В Instagram также рассказали, что сервисом Stories пользуются около 400 млн человек в день.

Сейчас функция доступна в обновленной версии приложения в ряде стран, вскоре она станет доступной для всех пользователей.

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