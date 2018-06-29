В субботу, 30 июня, в Украине будет не очень хорошая погода - пройдут дожди и снизится температура воздуха. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook. "Завтра - циклон в Украине", - предупредила она.

"Поэтому на Западе, Севере, в Винницкой, вечером в Одесской области - ливни, грозы, местами сильные ливни, шквалы, град. На остальной территории - Восток, большинство территории в Центре и на Юг (кроме Одесской области) - существенные ливни вряд ли пойдут. Также днем на Западе осадки ослабнут до небольших, но и существенно похолодает до + 17... + 22 градусов.

В большинстве областей завтра + 21... + 27 градусов, на Востоке + 27... + 33 градуса. В воскресенье похолодает на значительной части территории Украины. В Киеве завтра - дождь, гроза. ветер, + 23 + 26. В воскресенье похолодает до + 17 ...+ 19 градусов!", - написала она

Фото: facebook.com/

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