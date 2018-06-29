Президент Дональд Трамп неоднократно заявлял ведущим сотрудникам Белого дома о намерении вывести США из Всемирной торговой организации (ВТО).

Об этом передает Axios со ссылкой на собственные источники.

"Он (угрожал выходом из ВТО - Прим.Ред.) сотню раз", - сообщил источник, который обсуждал этот вопрос с Трампом.

Он отметил, что по словам Трампа, ВТО была создана другими государствами, чтобы навредить Соединенным Штатам.

"Я не знаю, почему мы в ней (в ВТО - Прим.Ред.) ", - цитирует собеседник американского президента.

Советники Трампа по вопросам экономики пытались убедить президента, что членство в ВТО полезно для Соединенных Штатов. Например, США с 1995 года выиграли 85,7% исков в ВТО при среднемировом показателе 84,4%. В Китае этот показатель составляет 66,7%. Однако Трамп, по словам других собеседников журналистов, не прислушается к этим аргументам.

По данным журналистов, выход США из ВТО нуждается в одобрении американского Конгресса.

Как сообщала "Страна", экономический советник Трампа перенес сердечный приступ.

"Наш великий Ларри Кудлоу, который так много сделал для нашей торговли и экономики, только что перенес сердечный приступ. Сейчас он находится в Медицинском центре Walter Reed", - написал президент США.

Отметим, что в Вашингтоне обвинили Китай в "экономической агрессии", которая угрожает всему миру.