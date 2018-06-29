Украинская певица Светлана Лобода поделилась свежей фотографией, на которой артистка запечатлена практически без макияжа.

Снимок Лобода опубликовала в своем Instagram. Поклонников очень впечатлил нежный образ певицы с небрежной прической с белыми и синими прядями. Они оставили ей множество хвалебных комментариев.

Фото: instagram.com/lobodaofficial/

"Безумно люблю эту фотографию. Самая красивая", "Просто не узнать, шикарная", "Красотка", "Светлана, как всегда, космически красивы", "Невероятно красива", - пишут фолловеры артистки.

Напомним, в Киеве на Почтовой площади заметили солиста Rammstein Тилля Линдеманна. В соцсетях предположили , что он приехал свататься к Лободе, которая недавно родила дочь. Линдеманну приписывают отцовство.

Напомним, Лобода показала кусок клипа "Случайная" и пообещала вернуться в Украину.

Лобода хранит грудное молоко в холодильнике и мечтает о третьем ребенке.