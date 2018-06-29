В Новороссийске трое девушек не смогли поделить проезжую часть и подрались. Одна из них была прохожей, которая переходила через дорогу по пешеходному переходу. Видео произошедшего опубликовали на Youtube.

Двое других - водителем и пассажиркой проезжавшего через "зебру" автомобиля.

В момент перехода через дорогу девушке-пешеходу сначала посигналил и тут же начал движение автомобиль.

Машина проехала в непосредственной близости от нее, и пешеход решила ударить пакетом по двери. После этого из машина затормозила и из нее вышла водитель.

Видео: youtube.com/АВТОритет

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