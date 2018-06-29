Две женщины в Ивано-Франковской области получили травмы из-за удара молнии. Об этом УНН сообщили в пресс-центре ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.

"28 июня около 21:00 в с. Глубокое Богородчанского района в результате попадания удара молнии травмированы две женщины 1984 и 1993 годов рождения", – говорится в сообщении.

Предварительно, гроза застала женщин, когда они находились на улице. Они решили спрятаться в доме. Именно в это здание попала молния.

Пострадавших женщин в состоянии средней тяжести госпитализировали в Богородчанскую центральную районную больницу.

Как сообщала "Страна", появилось видео, как молния ударила в Эйфелеву башню.

Мы писали, что в Британии ночью было светло, как днем, из-за ударов 15 тысяч молний.

Ранее в Греции молния ударила в автобус, транспорт сгорел полностью.