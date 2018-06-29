Объявлено вознаграждение в 50 000 гривен за информацию, которая поможет задержать вероятно вооруженного особо опасного преступника, сбежавшего из зала Миргородского райсуда Полтавской области. Его поиски продолжаются вторые сутки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Полтавской области.

"Полиция принимает максимальные меры к розыску 40-летнего Виталия Суржана – жителя Луганской области, осужденного за тяжкие и особо тяжкие преступления. Для нас будет ценной любая информация, которая касается этого человека", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что преступник ростом 195 см был одет в серый спортивный костюм с капюшоном и бейсболку черного цвета. Кроме того, у него есть татуировки на грудной клетке в виде двух котов, на левом плече – в виде Будды, на спине – в виде креста.

Напомним, из зала Миргородского районного суда Полтавской сбежал преступник. Мужчина осужден за совершение преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), 187 (разбой), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины. Впоследствии полиция обнаружилаброшенное транспортное средство, на котором передвигался осужденный вместе с женщиной.

Фото: pl.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", лабрадор Брайт за час отыскал осужденного, сбежавшего из колонии под Кировоградом.

Напомним, что из суда на Полтавщине сбежал опасный преступник, который мог взять заложницу и оружие.