Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 16 июля в финской столице Хельсинки. Ожидается, что их саммит продлится несколько часов.

Договоренность о встрече двух президентов появилась в ходе визита в Москву советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. А в последний раз Путин и Трамп встречались в июле 2017 года на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге. Тогда встреча продлилась более двух часов.

Темы встречи в общем и целом понятны - Украина, Сирия и прочие болевые точки американо-российских отношений. А вот на какие договоренности хотят выйти президенты по итогу - действительно загадка.

"Страна" собрала все сценарии этой встречи, которые уже озвучивались официальными лицами и публиковались в ведущих СМИ.

Версии Москвы и Вашингтона

Официально Кремль туманно заявил, что главы государств намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений между странами, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

"Встречу многие ждут, предстоит очень серьезный разговор по очень непростым вопросам", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Хозяин встречи - президент Финляндии Саули Ниинистё - предположил, что речь будет идти об Украине, Сирии и санкциях.

В свою очередь, вице-президент США Майкл Пенс высказал мнение, что наиболее вероятными темами для беседы будет вмешательство России в американские выборы, экономические отношения между США и РФ и другими странами мира, а также ситуация в Украине и Сирии.

Разумеется, комментарии официальных лиц выглядят, как всегда, скупо и лаконично. Зато чуть более откровенны ведущие мировые СМИ, которые принялись строить версии, о чем будут общаться лидеры двух ядерных держав.

Меньше войск США на востоке Европы

В Великобритании встречи Путина и Трампа ждут с тревогой. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на слова неназванного британского министра.

По словам источника, Трамп может предложить Путину план сокращения военного присутствия у восточных границ ЕС. Британия тоже имеет свои войска на Востоке. А после того как британские политики открыто обвинили Москву в отравлении Скрипалей, Британия стремится избегать тесного взаимодействия с Россией.

Похожие опасения чиновников в британском правительстве опубликовала газета The Times. По их мнению, в результате переговоров Вашингтон способен отказаться от совместных учений НАТО в Норвегии, которые запланированы на осень.

Британцы опасаются, что Трамп по итогу переговоров сократит объем военных обязательств перед Европой, что подорвет позиции НАТО в регионе и снизит обороноспособность Альянса.

Кроме того, есть и опасения, что Трамп вообще может признать Крым российским в обмен на прекращение огня на востоке Украины. В частности, такое мнение высказал Йен Бонд, бывший посол Великобритании в Латвии. "Гораздо более вероятно, что все пойдет скорее не так, как нужно, чем так, как правильно", - сказал политик.

Отметим, что в Белом доме такое развитие событий уже исключили.

"Будет как с Ким Чен Ином"

The New York Times опубликовала опасения экспертов, что на встрече с Путиным Трамп пойдет на такие же компромиссы, как и на встрече с Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Тогда Трамп отменил совместные военные учения с Южной Кореей, хотя уступки со стороны КНДР были достаточно эфемерными. После встречи с президентом РФ также может оказаться, что США больше отдали, чем получили взамен, пишет издание.

Газета считает, что в последнее время Трамп во многом свел на нет преыдущие меры по "умиротворению" России - санкции, вооружение для украинских войск, высылку дипломатов и осуждение российских кибератак.

Эксперты предполагают, что на встрече Путин воспользуется всеми способами, чтобы подорвать политику администрации Трампа, в частности, в отношении Украины.

Сделка по Сирии и тревожный саммит НАТО

Телеканал CNN предположил что Трамп может предложить Путину сделку по Сирии. Согласно ей, США как можно скорее выведут свои войска из зоны конфликта. Для этого на юго-западе Сирии нужно создать так называемые "зоны отчуждения".

В обмен от России будут требовать гарантии того, что правительство Асада перестанет убивать повстанцев, которых поддерживают США.

О сделке по Сирии пишет и The Washington Post.

"Интригующий аспект возможной сирийской сделки - то, что движение к ней обусловлено более тесным сотрудничеством между Россией и Израилем. Израильская повестка, как и повестка Трампа, прочно сосредоточена на блокировании Ирана. Израильтяне, по-видимому, сочли, что Путин - надежный партнер в регионе", - пишет издание.

Готовность Трампа уступить российскому влиянию в Сирии и отказаться от достижений США тревожит многих чиновников Пентагона, но их голоса, по-видимому, остаются без внимания, с грустью подводит итог автор статьи.

Кроме того ожидается, что Трамп будет договариваться о помощи со стороны России в том, чтобы урезать военное присутствие Ирана в Сирии. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание напоминает также, что встреча Трампа и Путина пройдет сразу после саммита НАТО в Брюсселе 12-13 июля. Этот саммит будет "напряженным" - вследствие раскола между США и Европой. Если на фоне этого пройдет подчеркнуто позитивная встреча Трампа с Путиным, это может открыть для Кремля возможность углубить недоверие между западными союзниками.

И, хотя администрация Трампа уверяет, что президент проявит твердость, многие в это не верят, пишет журнал.

"Кошмар для Европы". Что говорят в ЕС

Немецкая газета Die Welt предупреждает, что встреча Путина и Трампа может обернуться для Европы "кошмаром". Учитывая отношения между Вашингтоном и Москвой и расследование США в отношении предполагаемых российских манипуляций с выборами в Штатах в 2016 году, неожиданные уступки Путину маловероятны. Однако с Трампом ничего нельзя исключать.

Die Welt также делает акцент на том, что договоренности Трампа с Путиным могут ослабить НАТО. Особенно небезопасно себя будут чувствовать Польша и страны Балтии, которые рассчитывают на американскую поддержку в условиях "агрессивной политики России".

Австрийская Die Presse пишет, что одна из главных тем встречи для Москвы – это контроль над вооружениями. Кремль обвиняет Вашингтон в одностороннем выходе из договора СНВ. Речь идет и о численности войск НАТО в Европе. Путин надеется найти в лице Трампа союзника, поскольку тот хочет сократить выделение средств на европейскую безопасность.

Кроме того, остро стоит вопрос региональных конфликтов. Самая запутанная ситуация сегодня в Сирии, где Москва и Вашингтон занимают разные позиции. Что касается украинского вопроса, то новый импульс могут получить переговоры между представителями российского и американского правительств относительно контингента ООН, говорится в статье.

Что же касается вмешательства хакеров в выборы в США 2016, Трамп, похоже, верит Путину, что Россия не имеет никакого отношения к этому. Глава Белого дома может воспользоваться высказываниями Путина, чтобы потребовать прекратить расследования на эту тему, полагают в Die Presse.

"Трампу нужна русская нефть". Взгляд из России

Российское РИА "Новости" в аналитической статье пишет, что Трамп "не собирается добиваться невозможного" ни по Крыму, ни по Сирии.

Американскому президенту нужно российское содействие по совсем другим, гораздо более важным для Белого дома вопросам, утверждается в статье. Одним из них издание называет российскую нефть.

"Если США не смогут обеспечить содействие России на нефтяном рынке, то политика США в отношении Ирана нанесет хоть и косвенный, но заметный ущерб экономике Штатов и прямой ущерб - экономике их ключевых союзников. Недавно Соединенные Штаты потребовали от других стран полностью прервать весь импорт нефти из Ирана, в результате чего цены на нефть взлетели. Кроме того, отказ некоторых стран соблюдать требования США наносит удар международного авторитета Соединенных Штатов. Поэтому Вашингтону необходимо больше российской нефти на мировом рынке, чтобы цены не росли, и чтобы у других стран было меньше стимула идти наперекор США", - пишет автор статьи.

Российское издание считает, что, исходя из сложившейся ситуации, именно Трампу придется "уговаривать Путина" и искать к нему подход.

"Предчувствие зрады". Встреча в Хельсинки и Украина

Саммит Путина и Трампа проходит в тревожной для Украины международной обстановке.

Недавно американский президент, судя по утечкам в СМИ, заявил, что Крым - российский, потому что так хочет население полуострова. Эти слова прозвучали на фоне намерений Трампа вернуть РФ в состав "Большой семерки".

Кроме того уже давно отсутствуют внятные сигналы от США в поддержке нынешней украинской власти - из-за океана все чаще прорывается раздражение коррупцией в нашей стране и неспособностью провести реформы.

Всё это усугубляется некрасивыми историями с лоббизмом Банковой в США и "делом Манафорта", из-за которого у Трампа может быть личный счет к нынешней украинской администрации.

Сегодня также прозвучало заявление из Берлина, что Вашингтон не будет вводить санкции против "Северного потока-2" - главной головной боли Украины на ближайшие несколько лет.

С другой стороны, в Киеве полагают, что по-крупному США сдавать Украину не собираются - у Америки к нашей стране пока еще сохраняется интерес геополитического характера. Впрочем, этот факт не должен слишком обнадеживать действующую власть - слишком много дров она наломала, считает политолог Николай Капитоненко.

"...Откуда в воздухе разлилось тягостное предчувствие зрады?

Не оттого ли, что четыре года нашей активности на американском направлении - это история скандалов, провалов, смешных побед на ровном месте и массового фотографирования всех со всеми ... ? Не настало ли время платить по счету?", - написал он в Facebook.

Другие последствия встречи для Украины "Страна" уже анализировала в материале "Трамп хочет увидеться с Путиным. Его не остановить". Состоится ли встреча лидеров США и РФ и чего от нее ждать Украине.