Конституционный суд Австрии дал согласие на внесение в книги записи актов гражданского состояния (ЗАГС) т.н. "третьего пола". Суд рекомендовал к использованию для таких людей определения "иной", "смешанный", "неопределенный".

"Интерсексуальные люди, чей пол невозможно четко определить как "мужской" или "женский", имеют право записывать себя в книги ЗАГСа и иные свидетельства в соответствии со своим полом. Конституционный суд определил, что такое толкование закона о гражданском состоянии сочетается с конституцией. В этой связи не потребуется отменять положения закона, которые подверглись рассмотрению судом", - говорится в опубликованном решении судебной инстанции, передает ТАСС.

Решение принято на основе Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует соблюдение частной и семейной жизни. Под ее действие подпадает защита личности человека по принципу его половой принадлежности, индивидуальности, неприкосновенности и половой ориентации, резюмировали в суде.

Ранее соответствующий иск подал в Конституционный суд Алекс Юрген из города Линц (федеральная земля Верхняя Австрия). По его словам, в органах регистрации актов гражданского состояния ему не предоставили возможность указать в графе пол "смешанный" вместо обычных "мужской" или "женский".

При рождении пол истца зарегистрировали как "мужской", и он впоследствии захотел изменить эти данные на "смешанный", но компьютерная программа в австрийских органах не предполагает наличия "смешанного" пола. Хромосомный анализ истца за годы жизни не смог однозначно определить принадлежность к тому или иному полу, и Юрген посчитал себя представителем "смешанного" пола.

Как сообщала "Страна", сборная Бразилии разгромила австрийцев в последнем матче перед ЧМ-2018. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу пятикратных чемпионов мира.

Напомним, что Австрия потребовала у Германии объяснений по поводу слежки за гражданами.