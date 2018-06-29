Россия и Китай разрабатывают новое оружие, которое будут готовы задействовать в космосе в ближайшем будущем.

Об этом заявил председатель Разведывательного управления Министерства обороны США, генерал-лейтенант Роберт Эшли во время конференции Defense One Technology Summit. Он отметил вероятность заполнения неба спутниками-роботами производства РФ и КНР. Об этом сообщает "Голос Америки".

По его словам, страны-конкуренты разрабатывают "мощности по перехвату спутников с земли и из космоса". Эшли считает, что эта технология появится в ближайшем будущем.

"Соревнование в космосе будет только расти. Посмотрите на стратегию по национальной обороне. Там признается, что наша ведущая роль в технологиях падает", – подчеркнул Эшли.

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