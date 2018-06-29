Власти аннексированного Крыма занялись проектом строительства новой скоростной железной дороги Керчь - Симферополь. Она может быть проложена в рамках концессионного соглашения, для чего уже ищут инвестора.

Об этом сообщил журналистам "первый заместитель министра экономического развития" региона Андрей Кулик, передает РИА Новости

Проектом предусмотрено строительство новой прямой железной дороги в едином транспортном коридоре со строящейся в Крыму трассой "Таврида".

По предварительной оценке разработчиков, стоимость первой очереди строительства на участке Керчь - Симферополь через Белогорск протяженностью 215 километров оценивается в 35 миллиардов рублей. Существующая схема железной дороги Керчь -Джанкой - Симферополь - Севастополь делает крюк.

"Если говорить о большом концессионном договоре (форма государственно-частного партнерства - Прим.Ред.), то мы были бы рады, если найдем инвестора на концессионное соглашение по строительству скоростной железной дороги Керчь-Симферополь", - сказал Кулик.

По его словам, новая скоростная железная дорога должна быть продлена к Севастополю и Евпатории.

"Может быть, с продлением до Краснодара, где, присоединившись к скоростной дороге "Север-Юг", мы бы получили очень удобное и скоростное сообщение. Мы бы серьезно повысили мобильность граждан и с точки зрения доступности Крыма … Такие разговоры ведутся, потенциальные инвесторы обсуждают эти вопросы", - добавил Кулик.

Как сообщала "Страна", СБУ проверяет, работают ли в Крыму DHL Express, Adidas и Puma.

Напомним, что в строительстве Керченского моста участвуют семь компаний из Нидерландов.