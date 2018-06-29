Консул встретился с украинцами, которые застряли в аэропорту Туниса
С туристами, которые не могут вылететь из Туниса в Украину, встретился украинский консул. Об этом написал начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич в Twitter.
"Консул проводит встречу с украинскими туристами в городе Монастир (Тунис). Пытаемся урегулировать ситуацию", - сказано в сообщении.
Фото: twitter.com/VasylKyrylych
Напомним, пассажиры должны были вылететь в Украину самолетами компании Bravo Airways. Однако, по их словам, авиакомпания и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возврату их домой.
Отметим, что накануне в Bravo Airways сообщили, что рейсы, которые должны были выполняться 27 июня из Киева, Львова и Харькова в Монастир (Тунис), были отменены из-за задолженности со стороны туроператора Oasis Travel.
В то же время, туроператор Oasis Travel выдвинул встречные обвинения в задержке рейсов авиакомпании Bravo Airways.
"Bravo Airways имеет задолженность перед аэропортами Туниса и не имеет средств для оплаты посадки, обслуживание и взлета рейсов в аэропортах Тунисской республики и вероятно поэтому отказалась их выполнять", — заявили в Oasis Travel.
Ранее "Страна" сообщала, что во Львове туристы застряли в аэропорту и более шести часов не могут вылететь в Египет.
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