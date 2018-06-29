С туристами, которые не могут вылететь из Туниса в Украину, встретился украинский консул. Об этом написал начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич в Twitter.

"Консул проводит встречу с украинскими туристами в городе Монастир (Тунис). Пытаемся урегулировать ситуацию", - сказано в сообщении.

Фото: twitter.com/VasylKyrylych

Напомним, пассажиры должны были вылететь в Украину самолетами компании Bravo Airways. Однако, по их словам, авиакомпания и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возврату их домой.

Отметим, что накануне в Bravo Airways сообщили, что рейсы, которые должны были выполняться 27 июня из Киева, Львова и Харькова в Монастир (Тунис), были отменены из-за задолженности со стороны туроператора Oasis Travel.

В то же время, туроператор Oasis Travel выдвинул встречные обвинения в задержке рейсов авиакомпании Bravo Airways.

"Bravo Airways имеет задолженность перед аэропортами Туниса и не имеет средств для оплаты посадки, обслуживание и взлета рейсов в аэропортах Тунисской республики и вероятно поэтому отказалась их выполнять", — заявили в Oasis Travel.

Ранее "Страна" сообщала, что во Львове туристы застряли в аэропорту и более шести часов не могут вылететь в Египет.

Также туристам на заметку. В Египте снова продлили режим чрезвычайного положения.