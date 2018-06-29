Всемирно известный российский режиссер Александр Сокуров написал письмо украинскому презиенту Петру Порошенко. Он предложил ему закончить конфронтацию с Россией и начать отношения между странами "с белого листа".

Текст послания опубликован на сайте "Эха Москвы".

Сокуров также призвал Порошенко отпустить без условий всех удерживаемых в Украине россиян и прекратить конфронтацию, в которой виноваты политики обеих стран.

Всё это российский режиссер написал с целью ускорить освобождение Олега Сенцова, который продолжает голодовку в колонии.

Приводим текст этого обращения полностью:

"Господин Президент, Петр Алексеевич!

Обращаюсь к Вам вынужденно, преодолевая в себе смятение и боль.

Вам известно, как драматично складывается судьба моего коллеги, Олега Геннадьевича Сенцова. Многочисленные попытки мои и моих коллег убедить правоохранителей и власть предержащих России обратить взор к судьбе этого мужественного человека, проявить милосердие до сего момента не дали никакого результата.

Попав в молох политической схватки Украины и России, этот человек, вопиющий о разумности и милосердии, может погибнуть.

Уже 46 дней голодовки. Конкретные требования.

По сути, Олег Геннадьевич призывает политиков прекратить конфронтацию и предпринять конкретные действия ТОЛЬКО в направлении достижения необратимого мира. Шаг за шагом, заглушая боль обид.

Призываю Вас забыть, отбросить все и всякие открытые и скрытые политические резоны и обратить свои взоры к высшим гуманитарным, гуманистическим интересам и украинского народа, и украинской культуры.

Никакая политическая практика никогда не могла решить насущные проблемы цивилизации, не щадила народную жизнь, а лишь глубже заводила в тупик, если не почитала гуманистические принципы.

Подтверждение тому – все, что происходит в отношениях Украины и России.

Олег попал в жестокие жернова русско-украинского политического молоха. Именно политического. Политики несут всю ответственность за судьбы народов, но и отдельного человека. Гуманитарная мысль требует безоговорочного спасения жизни людей, всякая политика обязана безоговорочно следовать за интересами жизни и не ради достижения политических целей, которые всегда ох как кратковременны.

Прошу хотя бы Вас начать с белого листа.

Прошу Вас, отпустите безо всяких условий всех, находящихся в заключении в Украине граждан России.

Прошу Вас, объявите бессрочный мораторий на всякую военную, дипломатическую, политическую конфронтацию.

Прошу Вас, сделайте все, чтобы освобождение моего коллеги Олега Геннадьевича Сенцова стало бы неизбежным.

Прошу Вас, спасите его жизнь.

Олег еще послужит Украине, народному и мировому киноискусству. Он сторицей возвратит свои долги Родине за усилия по освобождению, за вызволение соотечественников из политического плена. Оправдает все политические потери, риски от компромиссных решений Украинской власти сегодня.

В жизни больших политиков всегда возникает шанс стать новым, сильным, осознать, увидеть новую дорогу, даже если за спиной тяжелый поражения.

Олег должен жить.

Его жизнь зависит от нас и от Вас.

С надеждой,

Сокуров Александр Николаевич,

режиссер.

Россия, Санкт-Петербург".

Напомним, украинскому обмбудсмену Людмиле Денисовой не удается попасть в колонию к Сенцову, который голодает уже более 40 дней.

При этом украинские власти хотят обменять Сенцова по формуле "23 на 23". В то же время в России говорят, что режиссер не подпадает под Минские соглашения - он был задержан и осужден не вследствие донбасских событий.