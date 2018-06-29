Власти Канады одобрили введение ответных пошлин на импорт американских товаров на общую сумму 16,6 млрд канадских долларов ($12,6 млрд).

Об этом передает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Канадцы ввели пошлины в ответ на объявленные ранее Белым домом таможенные ограничения на канадскую сталь и алюминий.

Ожидается, что официально о канадских торговых ограничеяних против США будет объявлено уже в пятницу.

Список товаров, на которые будут введены пошлины, охватывает широкий спектр продукции, в том числе сталь, алюминий, виски, катера, стиральные машины, горчицу и туалетную бумагу.

Канадская пошлина составит 25% на американскую сталь и 10% на остальные товары.

Эксперты отмечают, что действия канадского правительства едва ли окажут заметное влияние на темпы роста ВВП страны или на инфляцию, однако наверняка приведут к дальнейшему ухудшению отношений между США и Канадой.

"Страна" разбиралась, чем закончатся торговые разборки между США, Евросоюзом и Китаем для мира и Украины. Вашингтон может рассориться практически со всеми основными торговыми партнерами.

"А так как на волне кризиса и введения протекционистских мер, металл, и зерно всегда дешевеют, наша страна может потерять, как минимум, 20-30% валютной выручки, со всеми вытекающими последствиями - резким ростом курса доллара, галопирующей инфляцией, а то и дефолтом", - говорит экономист Алексей Куш.

Напомним, что Россия обжаловала в ВТО американские пошлины на сталь и алюминий.