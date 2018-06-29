В Румынии перевернулся автобус с 60 украинцами. Пострадали дети. Видео
В Румынии в дорожно-транспортное происшествие попал автобус с гражданами Украины, которые возвращались с отдыха в Болгарии.
Как сообщает ТСН, автобус, в салоне которого было 60 человек, в основном дети, перевернулся.
В результате ДТП троих детей доставили в больницу, а после осмотра отпустили. В полиции считают, что ДТП произошло из-за невнимательности водителя - 52-летнего украинца.
По факту травмирования людей в ДТП открыто уголовное производство.
Видео: Youtube.com
Как сообщала "Страна", у Италии авто с украинцами вылетело в кювет и перевернулось, есть погибшие.
Мы писали, что в МИД рассказали подробности о жутком ДТП с украинцами в Будапеште.
Ранее в Польше съехал в ров и перевернулся автобус с украинцами.
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