В Румынии в дорожно-транспортное происшествие попал автобус с гражданами Украины, которые возвращались с отдыха в Болгарии.

Как сообщает ТСН, автобус, в салоне которого было 60 человек, в основном дети, перевернулся.

В результате ДТП троих детей доставили в больницу, а после осмотра отпустили. В полиции считают, что ДТП произошло из-за невнимательности водителя - 52-летнего украинца.

По факту травмирования людей в ДТП открыто уголовное производство.

Видео: Youtube.com

Как сообщала "Страна", у Италии авто с украинцами вылетело в кювет и перевернулось, есть погибшие.

Мы писали, что в МИД рассказали подробности о жутком ДТП с украинцами в Будапеште.

Ранее в Польше съехал в ров и перевернулся автобус с украинцами.