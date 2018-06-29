В Евросоюзе не должны забывать о защите интересов своих членов и украинских событиях, однако агрессивную политику против России европейцы не ведут. У властей ЕС есть желание выстраивать долгосрочные стратегические отношения.

Об этом в пятницу, 29 июня сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос корреспондента британского телеканала Channel 4.

Французский лидер призвал все стороны соблюдать Минские соглашения.

"Мы не можем игнорировать то, что произошло. Не можем игнорировать вопросы коллективной безопасности, до сих пор не решенные проблемы, связанные с Украиной. Не можем забывать и о наших собственных обязательствах в рамках Минских договоренностей. Эти договоренности должны соблюдать все стороны", - отметил он.

Макрон добавил, что у ЕС нет агрессивной политики в отношении России.

"Более того, у ЕС есть желание выстраивать долгосрочные стратегические отношения с соседями. Я сам приезжал с подобным посланием в Санкт-Петербург несколько недель назад", - сказал президент Франции.

По словам журналиста, в интервью его телеканалу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Великобритания, несмотря на план выхода из ЕС агрессивно продвигает в Евросоюзе антироссийскую политику.

"С нашей стороны было бы безответственным и непоследовательным решить, что, поскольку время идет, а подвижек нет, то можно забыть о наших принципах и о защите интересов некоторых членов ЕС - в частности, речь идет о странах Балтии и некоторых других", - добавил Макрон.

"Вот, что движет политикой ЕС в отношении России. Других факторов нет", - подытожил он.

Как сообщала "Страна", Порошенко обсудил с Макроном миротворцев на Донбассе. Президенты Украины и Франции приветствовали возобновление встреч в "нормандском формате" на уровне глав МИД и договорились про дальнейшие такие контакты.

Напомним, что Макрон согласился с президентом США по поводу сроков вывода войск из Сирии.