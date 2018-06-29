Россия и Франция обменялись "телевизионными ударами". На следующий день после того, как Париж вынес предупреждение каналу Russia Today за сюжет о Сирии, Роскомнадзор выявил нарушения закона о СМИ телеканалом France24.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-служба российского ведомства.

В Москве установили, что редакционная деятельность France24 находится под контролем иностранного юридического лица, что является нарушением российского законодательства.

Учредителю телеканала - ООО "Медиа Коммуникейшнс" - направлено письмо с требованием устранить нарушения. "Информацию о принятых мерах... необходимо в кратчайшие сроки представить в Роскомнадзор с приложением подтверждающих документов", - добавили в ведомстве.

Претензии Роскомнадзора были высказаны на следующий день после того, как высший аудиовизуальный совет Франции вынес предупреждение телеканалу RT France из-за освещения ситуации в сирийской Гуте.

"Высший совет по аудиовизуальным средствам на пленарном заседании 28 июня 2018 года принял решение вынести предупреждение RT France за нарушение честности, точности информации и разнообразия мнений в информационном материале, который вышел в 11:00 13 апреля 2018 года и был посвящен главным образом ситуации в Сирии", - указано в коммюнике.

Предупреждение касается сюжета "Имитация атак", в котором содержалось отрицание того, что в Восточной Гуте было применено химическое оружие, и указывалось на постановочный характер распространенного о пострадавших от химической атаки видео. CSA отметил, что устный перевод комментариев сирийского свидетеля не соответствовал тому, что он сказал. Также CSA указывает на дисбаланс - не были представлены различные точки зрения.

Ранее сообщалось, что телеканал Russia Today с 1 апреля прекратит вещание в Вашингтоне.

В июне главред Russia Today Маргарита Симоньян вызвала Петра Порошенко на дуэль по русскому языку