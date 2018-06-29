Парламент Германии одобрил новый пакет финансовой помощи Греции от ЕС, для обеспечения экономической устойчивости греков после августе 2018 года, когда завершится третья программа их "финансового спасения".

В случае принятия пакета, Евросоюз выделит денежный транш в 15 млрд евро. Об этом передает Reuters.

Предлагаемые меры помощи Греции также включают в себя расширенные сроки погашения ее задолженности и отложенные процентные платежи по многим кредитам.

Пакет, согласованный министром финансов стран еврозоны в Люксембурге на прошлой неделе, должен быть одобрен национальными парламентами еще в нескольких странах.

Греция живет в основном за счет денег, заимствованных у правительств еврозоны, в трех случаях с 2010 года, когда страна потеряла доступ к рынкам капитала.

В сентябре Греция сделала еще один шаг к завершению программы спасения и внешнего экономического надзора. Совет ЕС подтвердил, что Афины больше не нарушают правила еврозоны в отношении бюджета. Дефицит главного финансового документа Греции сократился до менее чем 3% ВВП, что соответствует правилам Евросоюза.

Это означает прекращение "процедуры чрезмерного дефицита бюджета" для Греции, которую Брюссель начал в 2009 г., поскольку страна столкнулась с экономическими потрясениями.

"Я думаю, что это конец греческого кризиса, я думаю, что Греция переворачивает страницу, я думаю, что у нее есть все составляющие, чтобы завершить программу с уверенностью, что мы можем получить доступ к рынкам, и мы можем реализовать нашу стратегию роста и перейти в повестке дня от фискальной корректировки... к росту", - отметил Цакалотос.

"Дополнительные меры по снижению долговой нагрузки, объявленные сегодня, снизят риски финансирования Греции в среднесрочной перспективе и улучшат среднесрочные перспективы долга", - заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

"Страна" разбиралась, почему ЕС хочет урезать финансирование стран Восточной Европы и что до этого Украине. Польше, например, снимут 19,5 млрд евро. В Варшаве грозят бойкотом.

Напомним, что польский политик рассказал о новом "луковом" Евросоюзе.



