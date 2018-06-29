В пятницу, 29 июня 2018 власти России сообщили о проведении первых испытаний немецкой турбины Siemens, установленной в аннексированном Крыму вопреки санкциям Евросоюза.

Об этом передает Reuters со ссылкой на Министерство энергетики России.

Новая турбина успешно прошла тест на одном из двух новых энергоблоков вблизи Симферополя. Достраивается и вторая электростанция ​​вблизи Севастополя, где также используются турбины из Германии. Оба электрогенерирующих предприятия планируется запустить осенью.

Ранее считалось, что России будет сложно запустить турбины и их программное обеспечение без помощи консультантов немецкого концерна Siemens.

По данным состоявшихся испытаний, российские специалисты уже приблизились к возможности запуска турбин и начала выработки на них электроэнергии для крымчан, передает Reuters.

Напомним, в июле 2017 года стало известно, что Россия доставила на аннексированный полуостров четыре турбины производства немецкого концерна Siemens в обход санкций ЕС. В Siemens сначала отрицали нелегальную поставку. Однако впоследствии заявили, что имеют все доказательства того, что газовые турбины были перевезены на полуостров незаконно.

В августе 2017 года ЕС расширил санкции против России из-за поставок турбин Siemens, добавив в ограничительный "лист" три компании и трех россиян, включая заместителя министра энергетики России Андрея Черезова.

Как сообщала "Страна", суд отклонил иск немецкой Siemens по делу о крымских турбинах. В компании не решили, будут ли подавать апелляцию.

Отметим, что Siemens заключила с Россией новый контракт после скандала с турбинами в Крыму.