Евразийская экономическая комиссия - регулирующий орган Евразийского экономического союза России, Беларуси, Армении, Киргизии и Казахстана - начала антидемпинговое расследование в отношении оцинкованного проката, который поставляют Украина и Китай.

Эту металлургическую продукцию у нас в стране производит в основном группа "Метинвест", принадлежащая Ринату Ахметову.

Заявление в ЕЭК подали сразу несколько российских предприятий - Магнитогорский и Новолипецкий металлургические комбинаты, а также завод "Северсталь", пишет "Интерфакс-Украина".

Объектом расследования является листовой и рулонный холоднокатаный прокат и горячекатаный прокат, оцинкованный горячим способом, с покрытием алюминиево-цинковыми сплавами.

Российские заводы жалуются, что в 2017 году оцинкованный прокат из КНР и Украины поставлялся на территорию ЕАЭС по демпинговым ценам. Их маржа превышала размер минимально допустимой и составила 16,4% для производителей КНР и 25,6% - для производителей Украины.

Основным производителем оцинкованного проката в Украине является Мариупольский меткомбинат им. Ильича, входящий в "Метинвест". Кроме того, в марте 2018 года компания приобрела завод "Юнистил" по производству холоднокатаного оцинкованного плоского проката в Кривом Роге.

Напомним, в 2017 году Еврокомиссия собиралась взимать дополнительную пошлину с каждой тонны проката "Метинвеста".

Ранее "Страна" разбиралась, чем закончатся торговые разборки между США, Евросоюзом и Китаем для мира и Украины.